В Брянской области автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области на дороге между селами Подывотье и Саранчино Севского района гражданский автомобиль наехал на сброшенное с украинского дрона взрывное устройство, замаскированное под коробку. Об этом 16 июля на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Водитель с осколочным ранением обратился в Навлинскую районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, - написал Егор Ковальчук. - Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления!

Жителей Брянской области просят соблюдать все меры безопасности.

- Враг действует бесчеловечно и подло, - обращается к жителям региона Егор Ковальчук. - Если вы обнаружили любой незнакомый или подозрительный предмет, не приближайтесь к нему. Об обнаружении таких предметов сообщайте по телефону 112.

Напомним, при атаке ВСУ брянской Суземки погибли 15-летняя школьница и ее бабушка.