При атаке ВСУ брянской Суземки погибла 15-летняя школьница и ее бабушка

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ с помощью РСЗО «Град» брянской Суземки погибла 15-летняя школьница и ее бабушка. Еще одна жительница поселка получила ранения. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Самые тяжелые последствия преступления — погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Глубокие соболезнования родным погибших, - написал Егор Ковальчук. - Ранения получила жительница поселка. Она доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь. Пострадавшей — скорейшего выздоровления.

По предварительным данным, один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор.