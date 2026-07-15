Врио губернатора Брянской области посетил три школы в Сельцо

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил три школы в Сельцо. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- В школе №5 построен новый спортивный зал — его здесь никогда не было, занимались в приспособленном помещении, - рассказал Егор Ковальчук. - Да, сроки сдачи сдвинулись, но работы выполнены качественно и за весьма небольшую стоимость. Конечно, есть и другие вопросы, которые волнуют жителей, и проблемы, и просьбы — ремонт мастерских в школе № 3, капремонт второй школы, работа городских очистных сооружений. Обсудили пути решения в формате открытого диалога в молодежном центре.

По мнению Егора Викторовича немаловажным является вопрос установки памятника в честь тех, кто защищал родную землю в разные годы. Об этом неоднократно говорят местные жители во время его рабочих поездок.

- В каждом муниципалитете обязательно должен появиться такой мемориал, а пока нужно обозначить место и заложить символический камень в основание,- сказал Егор Ковальчук.

В Сельцо развивают спорт. Умная спортплощадка появится в парке появится в следующем году, а на 2028 год запланировано строительство площадки ГТО.

Дворец культуры имени В.В. Мейпариани — центр притяжения в Сельцо. Сейчас идет ремонт фасада, причем цель — восстановить его облик, подготовив прилегающее пространство для дальнейших шагов по благоустройству площади.

- Город участвует в федеральных программах — подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, - рассказал Егор Ковальчук. - Проект позволит соединить центральную площадь города с прогулочной и спортивной территориями в единое общественное пространство.

Напомним, врио губернатора Брянской области встретился с директором благотворительного фонда «Ванечка».