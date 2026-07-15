Врио губернатора Брянской области встретился с директором благотворительного фонда «Ванечка»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с директором благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Обсудили перспективы сотрудничества, а также новые возможности объединения усилий ради спасения детских жизней.

- Признателен сотрудникам фонда за благородную миссию, которую они выполняют, - сказал Егор Ковальчук.

Благотворительный фонд «Ванечка» работает в Брянской области уже 13 лет, оказывая адресную помощь тяжелобольным детям и их родителям.

«Ванечка» объединяет волонтеров, медиков и просто неравнодушных людей всех возрастов и профессий. За время работы фонд провел сотни благотворительных мероприятий, собранные средства направляют на лечение и поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается.