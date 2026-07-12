Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с участниками программы «Брянские герои». Они завершают третий модуль обучения, акцент в котором сделан на государственном и муниципальном управлении. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Приехал поддержать перед экзаменом и пожелать успехов в дальнейшем обучении, - рассказал Егор Ковальчук. - Говорили о путях развития нашего региона, промышленности, сельском хозяйстве, туризме, инфраструктуре гостеприимства – важных темах, в которые уже сейчас нужно вникать и погружаться будущим руководителям.

Егор Викторович отметил, что главная задача - Приоритетная задача — сделать так, чтобы Брянская область была обеспечена высококвалифицированными кадрами во всех сферах. Участники программы «Брянские герои» — как раз тот резерв, потенциал, в котором нуждается управленческая система региона.

Осенью начнется четвертый модуль обучения, это уже финал программы, а потом — защита собственных проектов.

- При этом, как говорят сами участники, главное для них, конечно, не получение диплома, а бесценный опыт, который они приобрели во время обучения, знания, практика, профессиональная переподготовка и дальнейшее трудоустройство, - рассказал Егор Ковальчук.

Напомним, врио губернатора Брянской области побывал на предприятии, выпускающем новогодние игрушки.