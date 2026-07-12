Врио губернатора Брянской области побывал на предприятии, выпускающем новогодние игрушки

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области во время рабочей поездки в Карачевский район побывал на предприятии, выпускающем новогодние игрушки. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- «Интерьер-Промысел» — одно из немногих, где до сих пор вручную производят и расписывают новогодние игрушки, сохраняя традиции ремесла и культурного наследия. Помню эти игрушки из детства, - рассказал Егор Ковальчук. - Фабрика активно участвует в выставках и ярмарках, ее изделия отмечены дипломами и медалями. Задача — более активно включать предприятие в региональный туристический маршрут.

История производства началась с 1932-го года, а с 50-х здесь начали выдувать игрушки из стекла. На фабрике сохранили традиции: мастера вручную выдувают стеклянные заготовки, а затем расписывают их. Дизайн уникален: каждый рисунок выпускают ограниченным тиражом, не больше 500 экземпляров.

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