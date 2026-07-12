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Общество12 июля 2026 13:13

В Брянске сотрудников Почты России поздравили с праздником

День российской почты ежегодно отмечают во второе воскресенье июля
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянске сотрудников Почты России поздравили с праздником. Врио губернатора Егор Ковальчук приехал к сотрудникам Почты России и поздравил их. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает Егор Виктор.

Фасад здания Дома связи в Брянске напоминает один из символов индустриализации страны. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения «Дом связи», гордость советской архитектурной мысли.

Почта продолжает быть центром притяжения в поселках, селах, на отдаленных территориях.

- Понятно, что требуется модернизация, определенное переосмысление целей и задач почты, - написал Егор Ковальчук. - Но, уверен, они будут решены, и Почта России продолжит работать на гораздо более совершенном, новом уровне. Очень рассчитываю, что сотрудники брянской почты не раз подтвердят звание лучшего почтового отделения России!

Первая почтовая станция открылась в Брянске в 1782 году на окраине города, возле Трубчевской заставы, на современной улице Красноармейской. В начале ХХ века в Брянске, в бывшем доме купца Халаева, была открыта первая почтово-телеграфная станция. А в 1931 году в Брянске на бывшей Красной площади распахнуло свои двери новое здание Дома связи, или главпочтамта.