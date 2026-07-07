Качество – связующая нить веков

Фото: пресс-служба АО “Мальцовский портландцемент”.

«Знаком качества ХХI века» награждены сразу три вида цемента, выпускаемого предприятием: Платиновыми Знаками качества отмечены портландцементы ЦЕМ I 42,5Н ГОСТ 31108-2020 и ЦЕМ I 42,5Н ЖИ ГОСТ Р 55224-2020; Золотым Знаком – портландцемент ЦЕМ 0 42,5Н ГОСТ 31108-2020.

Из года в год мальцовские цементники держат высокую планку качества. В этом – историческая традиция, связующая нить времен, константа, заложенная основателями 127 лет назад и остающаяся неизменной в современных жизненных обстоятельствах.

С основания предприятия и на века сделана ставка именно на качество продукции – еще в начале прошлого столетия отгружаемый с завода цемент сопровождался паспортом о качестве, подтвержденном официальными и независимыми испытаниями.

На протяжении всей истории предприятия его продукция регулярно удостаивалась высоких наград в самых престижных конкурсах, награждалась дипломами и сертификатами. 2026 год не стал исключением – экспертная комиссия подтвердила высокое качество сразу трех видов мальцовского цемента.

Сергей Морозов, генеральный директор Мальцовского портландцемента:

- Программа «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» направлена на продвижение конкурентоспособных товаров на рынке. На протяжении всей истории завод пользовался и пользуется доверием потребителей, коллектив предприятия постоянно работает над улучшением свойств продукции, требующихся строителям в современных условиях. В высокой оценке продукции есть вклад каждого из работников предприятия. Поздравляю коллектив с высокими наградами!