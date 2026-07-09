Теплое прикосновение к брянской истории

Фото: Виктория ЕРОХИНА.

Когда вам комфортно и тепло? Тогда, когда мы находимся в уютной обстановке, в кругу близких друзей и знакомых. Это всё можно получить и в полной мере ощутить при посещении кафе «Тепло», открывшееся в самом центре исторического Брянска.

Мы уже рассказывали о том, что в Брянске в Майском парке появилось новое место семейного отдыха кафе «На даче» и какие достопримечательности ждут посетителей этого интересного места. Это не единственный проект брянского предпринимателя Алексея Пуздрова, который открыл уже несколько объектов в сфере общественного питания.

Фото: Виктория ЕРОХИНА.

Ужин рядом с историей

- Мы не занимаемся фаст-фудом, когда человек спешит по своим делам и на ходу покупает какой-нибудь перекус и продолжает бежать по улице, - рассказывает Алексей, - мы стараемся в каждый свой объект вложить душу, создать такую обстановку, чтобы человек, приходящий с целью покушать, стал нашим другом и стал постоянным посетителем. А этого можно добиться только создавая что-то индивидуальное, чего нет ни в одном другом месте.

Например, одна из старинных улиц Брянска – это Калинина. До революции она называлась Московской и была самой основной артерией города. На старинных фотографиях того времени можно видеть, как здесь кипела городская жизнь, работали лавки и магазины, проводились парады гарнизона. Многие жители старшего возраста помнят, как на Набережной, напротив нашего кафе работал рынок, как который приезжали люди со всей области, даже из отдалённых районов.

Кстати, именно здесь, летом 1968 года снимался фильм «Бабушка и цирк», в котором сыграл знаменитый Андрей Миронов. На рыночной площади был установлен шатер передвижного цирка-шапито, на рыночных павильонах развесили вывески, стилизованные под начало прошлого века… Именно с этими стародавними временами связан один из артефактов, который специально купили в Москве и привезли сюда.

Фото: Виктория ЕРОХИНА.

Буфет от первого советского банкира

Это шкаф, который принадлежал советскому политическому и государственному деятелю времён Ленина – Александру Спундэ. Сейчас его имя известно лишь специалистам, а в 1918 году в первом советском правительстве он исполнял обязанности главного комиссара Народного банка России. Это примерно, как сейчас Набиуллина. Увидев, на одном из аукционов эту поистине антикварную вещь, мы приобрели её, отреставрировали. Теперь она занимает достойное место и может стать предметом внимания наших гостей, - говорит Алексей Пуздров, - вместе с тем наше заведение не музейное заведение, а просто комфортное, интересное и очень привлекательное кафе.

Фото: Виктория ЕРОХИНА.

- А ещё каждые пятницу и субботу на наших «Дачах» выступают брянские музыканты и каждую субботы и воскресенье у нас предусмотрены аниматоры, которые играют с детьми, пока взрослые могут отдохнуть, - напоминает маркетолог Виктория Ерохина.

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