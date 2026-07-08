Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске чествовали супругов, много лет проживших вместе. Торжество для них организовала Брянская городская администрация. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Праздничное событие объединило семьи: Китц — 55 лет, Фуртат — 51 год, Семёнкины, Ярощук и Магомедовы — 50 лет, Лёвкины — 48 лет, Дьяконовы — 41 год, Козловы и Гикаевы — 40 лет, Кривушины — 39 лет, Ионины — 30 лет, Кубаревы — 25 лет. Во вторник,, 7 июля, Михаил и Наталья Семёнкины отметили золотую свадьбу.

Супругов поздравили и. о. председателя комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Анна Миронова, заместитель главы администрации Володарского района Алла Федорцова, депутат Брянского городского Совета народных депутатов Василий Игрунёв, иерей Иоанн Славинский.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Брянская городская администрация уделяет большое внимание семьям города., - сказала Анна Миронова. - Двенадцать пар, прожившие больше 25 лет вместе, шли рука об руку друг с другом. История каждой — символ того, что любовь и взаимопонимание помогают преодолеть все трудности. И если люди живут с этими качествами, они добиваются успеха и преодолевают все невзгоды. Эти пары показывают подрастающему поколению пример, как жить, трудиться и делать наш город, страну всё лучше и лучше.

Некоторые пары пришли на торжество с детьми.

- Мои родители — одни из самых замечательных людей, которые мне встретились в жизни, - рассказала дочь Валерия и Галины Китц Наталья Новикова. - Их объединяет любовь к детям: они всю жизнь прожили для нас, в приоритете всегда были мы и наши интересы. Мы всегда согреты их теплом. А помогают им в жизни — любовь и уважение.

В конце мероприятия всем парам вручили караваи — символ благополучия, счастливой семейной жизни.

Напомним, в Брянске семейным парам вручили медали «За любовь и верность».