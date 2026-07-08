Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске семейным парам вручили медали «За любовь и верность». Церемонию приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Его традиционно отмечают 8 июля. Семьи Заплаткиных и Козловых поздравил глава администрации Советского района Денис Семенов. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Супруги Заплаткиных вместе уже более полувека, а супруги Козловых неразлучны 40 лет, - сказал Денис Александрович. - Когда с ними общаешься, то ощущаешь особое тепло. Эти семьи для всех нас пример того, как надо любить друг друга, воспитывать детей, внуков и служить стране.

Заплаткины Евгений Михайлович и Валентина Станиславовна всю жизнь прожили в Брянске. Глава семьи — артист оркестра Брянского цирка. У него больше 50 лет трудового стажа, но он до сих пор работает в оркестре городской концертной организации. Валентина Заплаткина больше 20 лет трудилась в Брянском аэропорту. Супруги вырастили двоих сыновей, сейчас помогают воспитывать внучку.

Николай Сергеевич и Татьяна Павловна Козловы познакомились в школе №7, куда Николай пришел помочь в оформлении кабинета начальных классов. А в нем учительницей работала Татьяна. Сначала они дружили, а дружба переросла в любовь и появилась семья.

Вся трудовая деятельность и общественная жизнь Николая Козлова связана с заводом «Брянский Арсенал», где он работал зубошлифовщиком, был председателем профсоюзного комитета цеха, активно участвовал в общественной жизни завода. Николай Сергеевич написал гимн завода «Брянский Арсенал». За 47 лет работы награжден многочисленными грамотами, медалями, благодарностями.

Татьяна Павловна и сейчас работает учителем начальных классов в гимназии №7. Ее трудовой стаж 52 года. Супруги Козловы помогают двум сыновьям в воспитании маленьких внучек.

- На реверсе медали «За любовь и верность», изображена ромашка, аверс украшен ликами Петра и Февронии и девизом «За любовь и верность семье», - рассказали в мэрии Брянска. - Награды удостаиваются пары, живущие в браке больше 25 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными членами общества.