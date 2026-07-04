Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Открыли новый кампус Брянского филиала Сеченовского университета. У первого и единственного филиала лучшего медицинского вуза теперь есть свой дом. об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В нем есть учебные классы и лаборатории, оснащенные самым современным медицинским и симуляционным оборудованием, общежитие, спортивный зал. Медицинские дисциплины преподают академики, доктора и кандидаты наук, профессора и доценты Сеченовского Университета.

Егор Ковальчук подчеркнул, что это не просто университет, это школа в широком смысле этого слова, стратегический проект, благодаря которому готовятся высококвалифицированные специалисты, а в перспективе решается вопрос дефицита медицинских кадров, особенно узких специалистов, и это большой задел на будущее, это важно для каждого жителя Брянской области.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

- Мы, безусловно, продолжим курс в дальнейшем на участие в федеральных программах, участие региональными деньгами, прежде всего, региональными компетенциями, - сказал врио губернатора Брянской области. - Уверен, что большинство профессионалов, окончивших это учебное заведение, в дальнейшем будут работать в Брянской области.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Егор Ковальчук также отметил высокую компетенцию и слаженную работу по открытию филиала Министерства здравоохранения РФ под руководством Михаила Альбертовича Мурашко, ректора Сеченовского университета Петра Витальевича Глыбочко, команды Правительства Брянской области.

Напомним, в Брянске открыли новую поликлинику.