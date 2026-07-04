В Брянске открыли новую поликлинику

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В новом современном районе Брянска открыли новую поликлинику. Медучреждение позволит разгрузить действующий корпус на улице Фокина, обслуживающий более 100 тысяч человек, и повысить качество медицинской помощи. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук..

За счет средств областного бюджета приобрели пять автомобилей и передали их поликлинике. Они послужат для неотложных вызовов на дому.

Больше 300 врачей и специалистов, современное диагностическое оборудование, специализированные отделения, лаборатории, дневной стационар — поликлиника построена по нацпроекту «Здравоохранение».

- Министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко отметил, что в рамках реализации новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» региону будет выделено свыше 5,5 млрд рублей, из них 1 млрд рублей уже в этом году — на модернизацию первичного звена и оборудования, - рассказал Егор Ковальчук. Очень важна синергия субъекта и федерального бюджета, мы должны и будем двигаться вместе.