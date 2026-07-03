Партия «Новые люди» выдвинула кандидатов в Госдуму

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

В столице завершился съезд политической партии «Новые люди», на котором были утверждены списки кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу.

Мероприятие стало ключевым этапом подготовки к федеральной избирательной кампании.

По данным пресс-службы партии, в общей сложности по стране выдвинуто 382 кандидата. В партии подчеркнули, что ставка сделана на людей, которые уже ведут активную общественную и проектную деятельность на местах, а не только включаются в работу в период выборов.

Основной посыл мероприятия был сфокусирован на децентрализации политической работы и необходимости вовлечения жителей в принятие решений по вопросам развития городской среды, поддержки предпринимательства и социальной сферы.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Кандидаты от Брянской области

В ходе съезда были определены представители партии по одномандатным избирательным округам в Брянской области:

По 81-му одномандатному избирательному округу выдвинут Новиков Сергей Павлович.

По 82-му одномандатному избирательному округу кандидатом выдвинут Горелов Сергей Иванович.

В партии отметили, что выдвижение кандидатов в регионе учитывает локальную специфику и запрос на обновление подходов к решению местных проблем. Оба кандидата намерены сосредоточиться на встречах с избирателями, сборе наказов и формировании повестки, основанной на предложениях жителей.

Руководство партии на съезде акцентировало внимание на том, что предстоящая кампания должна пройти в формате прямого диалога с населением, обсуждения инициатив в сферах образования, здравоохранения и поддержки локальных сообществ.