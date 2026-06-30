Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянской области «ЮНАРМИЯ» отметила 10-летие со дня создания. Больше 11 тысяч брянских юношей и девушек сегодня в рядах движения. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- За это время «ЮНАРМИЯ» воспитала целое поколение настоящих патриотов, - рассказал Егор Ковальчук. - Для юношей и девушек честь — носить форму, стоять в почетном карауле, у каждого — активная гражданская позиция, которая потом помогает в жизни. Те, кто прошел школу «ЮНАРМИИ», сегодня защищают нашу страну, занимаются волонтерством, общественной деятельностью, именно реальными делами, становятся профессионалами в своих областях, работают на благо родной Брянской области и всей нашей великой страны.

Врио губернатора Брянской области пожелала ребятам быть примером для сверстников, чтить традиции предков и с честью нести звание юнармейца.

Напомним, Брянская область получит 130 млн рублей на создание современного многофункционального молодежного пространства.