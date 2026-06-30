Брянская область получит 130 млн рублей на создание современного многофункционального молодежного пространства

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянская область получит 130 миллионов рублей федеральной субсидии на создание современного многофункционального молодежного пространства. Ешо создадут в центре Брянска. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора брянской области Егор Ковальчук.

- Наш регион успешно защитил два проекта в Федеральном агентстве по делам молодежи, - рассказал Егор Ковальчук. - В начале июня ездил представлять его вместе с нашей большой командой.

Конкурсы проводились Росмолодежью по национальному проекту «Молодежь и дети» по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

- По Президентской программе «Регион для молодых» Брянская область получит субсидию в размере 119,2 млн рублей на молодежный центр, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Как победителю всероссийского конкурса «Регион добрых дел» региону будет выделено 8,88 млн рублей на инфраструктуру для волонтеров и вовлечение граждан в добровольческую деятельность.