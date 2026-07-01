Российский Красный Крест изменил правила донорской программы: что важно знать

Фото: Российский Красный Крест.

Российский Красный Крест в 2026 году пересмотрел условия мотивационной программы для доноров и обновил Положение о памятных значках РКК «За регулярное донорство». Изменения касаются всех - и тех, кто сдаёт кровь годами, и тех, кто делает первые шаги в добровольном донорстве.

Никаких дедлайнов: сдавай когда удобно

Главное новшество - отмена жёстких календарных ограничений. Раньше доноры были привязаны к концу года и вынуждены подстраивать свой график под отчётный период. Теперь этого нет: донации засчитываются в удобном для человека темпе, без привязки к датам.

Ещё одно важное решение - унификация правил учёта донаций для мужчин и женщин. Единый стандарт делает программу прозрачнее и убирает вопросы, которые раньше регулярно возникали у участников.

Как устроена система значков

Программа построена на ступенчатом принципе. Значок за 8 донаций можно получить, учитывая сдачи крови, совершённые до 2025 года. Дальше - поэтапно: для значков за 10, 15 и 20 донаций нужно иметь предыдущую награду. При вручении каждого следующего значка отсчёт обнуляется и начинается заново.

Тем, кто сдаёт не цельную кровь, а её компоненты: две такие донации приравниваются к одной донации цельной крови.

Чтобы пройти весь путь программы и получить нагрудный знак Н.И. Пирогова, нужно совершить 53 донации цельной крови или эквивалентное количество сдач компонентов.

Важный момент: все значки, выданные по старым правилам, сохраняют силу - их не нужно переоформлять или подтверждать.

Фото: Российский Красный Крест.

Это не льготы - это признание

Программа не предполагает ни федеральных, ни региональных льгот, ни денежных выплат. Значки и нагрудный знак - это форма общественного признания людей, которые регулярно и безвозмездно помогают другим.

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста: «Обновлённое Положение о памятных значках - это шаг к тому, чтобы сделать программу более доступной и понятной для широкого круга граждан. Мы последовательно работаем над тем, чтобы институт добровольного безвозмездного донорства развивался и в Брянской области. Отмена календарных ограничений и выравнивание условий для мужчин и женщин - решения, которые снижают административные барьеры и создают равные возможности для всех участников. Это важно как с точки зрения справедливости, так и с точки зрения долгосрочной эффективности программы».

Фото: Российский Красный Крест.

Цифры, которые говорят сами за себя

По данным Российского Красного Креста, в прошлом году в донорских акциях и просветительских мероприятиях организации приняли участие свыше 250 тысяч человек. За этот период было совершено более 70 тысяч донаций и собрано около 38 тысяч литров крови.

С момента запуска обновлённой программы в апреле 2025 года памятные значки уже получили более 1 300 человек.

Полный текст нового Положения о памятных значках РКК «За регулярное донорство» опубликован на официальном сайте организации - redcross.ru.