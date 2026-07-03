Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В Брянскую область приехал Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с врио губернатора брянской области Егором Ковальчуком высокий гость посетил Брянскую областную больницу №1 и региональный сосудистый центр. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

В этих медицинских учреждениях ежедневно спасают жизни, оказывают круглосуточную высокотехнологичную помощь.

- Сильнейший реабилитационный блок, - рассказал Егор Ковальчук. - Восстановление пациентов идет параллельно с лечением и начинается буквально с первых суток пребывания. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа, включающая в себя современные методики. Как результат: более 85 % больных с инфарктом миокарда и около 60% пациентов после перенесенного инсульта выписываются готовыми к полноценной жизни.

Напомним, врио губернатора Брянской области поздравил автоинспекторов с 90-летием образования ГАИ.