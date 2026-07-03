Врио губернатора Брянской области поздравил автоинспекторов с 90-летием образования ГАИ

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области поздравил автоинспекторов с 90-летием образования Государственной автомобильной инспекции МВД России. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- На Госавтоинспекции лежит важная миссия — поддержание порядка на дорогах, - отметил Егор Ковальчук. - По сути, в лице сотрудников ГАИ государство управляет транспортными потоками. И очень важно сформировать правильное отношение, правильное ощущение граждан от работы государства. Это ответственная задача, и ГАИ с ней справляется успешно.Главное, чтобы в своей работе автоинспекторы делали акцент не на наказании, а на профилактике правонарушений. Благодарен сотрудникам за ответственную службу!

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Особую признательность врио губернатора Брянской области выразил ветеранам ведомства, которые отдали годы жизни работе в ГАИ-ГИБДД и сегодня передают свой опыт следующим поколениям сотрудников.

- Желаю крепкого здоровья, мира, добра, профессиональных успехов! – сказал Егор Ковальчук.