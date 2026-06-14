Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При атаке ВСУ брянской деревни Сагутьево погибла мирная жительница. Еще двое мужчин получили ранения. ВСУ с помощью БпЛА самолетного типа ударили по Трубчевскому району. Об этом на своей странице ВКонтакте 14 июня сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь, - рассказал Егор Ковальчук. - Глубокие соболезнования родным погибшей. Пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Напомним, в Брянской области ВСУ атаковали Стародуб и Суземку.