Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области ВСУ атаковали Стародуб и Суземку. Среди мирных жителей есть раненые и погибший. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- В Стародубе в результате атаки FPV-дрона ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь., - рассказал врио губернатора Брянской области.

В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе.

- Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался, - рассказал Егор Ковальчук. - Глубокие соболезнования родным погибшего. Пострадавшим — скорейшего выздоровления. Всем будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.