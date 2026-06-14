Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В брянском Локте открылась передвижная выставка «Брасовская усадьба Великого Князя Михаила Александровича». Экспозицию посвятили августейшему владельцу Брасовской усадьбы. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Выставочный проект создан Брянским краеведческим музеем при поддержке Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско Сергиевское просветительское общество» и неравнодушных граждан в рамках важных исторических дат: 108 й годовщины трагической гибели Великого Князя Михаила Александровича, 125 летия первого и 110 летия последнего визита августейшего владельца в Брасовское имение, - рассказал Егор Ковальчук.

Матекриалы выставки отражают общественную деятельность Великого Князя Михаила Александровича, его высокие личные качества, политическую роль и трагическую судьбу, а также рассказывают о его вкладе в экономическое, духовное и культурное развитие Брасовского имения.

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