Брянский Стародуб во второй раз стал лучшим в конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Брянский Стародуб во второй раз победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В рамках этого конкурса в городе отремонтировали сквер «40 лет Победы». А в этом году благоустроят парк аттракционов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Призываю руководителей других муниципальных образований Брянской области усилить работу в направлении и принимать участие в государственных программах и конкурсах! – сказал Егор Ковальчук.

Егор Викторович также отметил чистоту, красоту и уют города.

- Здесь помнят и чтят героическую историю нашей страны, с уважением относятся к выдающимся землякам, - рассказал врио губернатора Брянской области. - А главное, сразу видно, что руководители муниципалитета неравнодушные люди, которые горят своей работой и делают все, чтобы жители это чувствовали. В нынешней непростой ситуации это важно как никогда. Продолжаю знакомиться с регионом, в первую очередь — с приграничными населенными пунктами.