Врио губернатора Брянской области вручил паспорта юным жителям Клинцов

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

В День России врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук вручил паспорта юным жителям Клинцов. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Именно с этого момента им даются права и возлагаются обязанности гражданина нашей великой державы, - сказал Егор Ковальчук. - Право называться гражданином Российской Федерации ребятам предстоит отстаивать хорошей учебой, добрыми поступками, честным трудом, порядочным отношением к людям. Именно им строить будущее Брянской области и нашей страны — лечить, учить, воплощать в жизнь новые проекты, развивать науку и технологии, культуру и искусство, прославлять Россию на спортивных аренах, гордиться тем, что они — граждане России!

Врио губернатора Брянской области отметил, что «главное, чтобы каждый смело шел вперед, мечтал, творил, добивался поставленных целей».

- Пусть талант и труд молодых граждан России служит на благо Брянской области и нашей великой страны! С праздником! С Днём России! – сказал Егор Ковальчук.

Напомним, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова посетил брянский филиал вуза.