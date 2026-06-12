Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова посетил брянский филиал вуза

Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко посетил брянский филиал вуза. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел рабочую встречу. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Обсудили вопрос формирования кадрового резерва в медицине, обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами брянского здравоохранения, - рассказал Егор Ковальчук. - Это перспективы ближайших 5-6 лет, когда выпускники Сеченовского университета пойдут работать в поликлиники и больницы Брянской области.

Первый курс в филиале уже окончили 138 студентов, в этом году наберут больше 400 человек, плюс обучающиеся в предуниверсарии. Готовится к работе приемная комиссия, она будет принимать абитуриентов уже в новом здании.