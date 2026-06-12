Руководитель брянского отделения партии «Новые люди» поздравил земляков с Днем России

Фото: из личного архива Сергея ГОРЕЛОВА.

Председатель регионального отделения в Брянской области Политической партии «Новые люди» Сергей Горелов поздравил земляков с Днем России.

- Дорогие земляки, жители Брянской области! От всей души поздравляю вас с Днем России! – говорится в поздравлении.- Этот праздник — не просто дата в календаре. Это повод вспомнить о том, что величие нашей страны складывается не из абстрактных понятий, а из ежедневных поступков каждого из нас. Как председатель регионального отделения партии «Новые люди», я твёрдо убежден: Россия начинается с людей. С вас.

Россия начинается с тех, кто, невзирая на трудности, открывает производства и даёт нашему региону рабочие места. Спасибо предпринимателям, которые вкладывают душу и средства в брянскую землю, строят цеха и выпускают продукцию, известную далеко за пределами области.

Россия — это те, кто сегодня защищает нашу страну. Низкий поклон нашим воинам, которые стоят на страже безопасности Родины. Мы гордимся вашим мужеством. Для нас в тылу это не просто слова — мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать семьи защитников, помогать им делом, а не лозунгами.

Россия — это талантливые инженеры, учёные и айтишники, которые развивают технологии и двигают страну вперёд. Это учителя и наставники, которые каждый день учат наших детей, воспитывая в них честность, любовь к знаниям и уважение к своей стране. Именно в классах брянских школ сегодня закладывается тот фундамент, на котором будет стоять Россия завтрашнего дня.

Для меня, как для руководителя партии «Новые люди» в регионе, крайне важно, чтобы наша политическая сила оставалась партией реальных дел. Мы не привыкли ограничиваться поздравлениями. Мы продолжаем работать и помогать людям: поддерживаем начинающих бизнесменов, отстаиваем проекты по благоустройству наших городов, запускаем образовательные программы для молодёжи и адресно помогаем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель Брянщины чувствовал: он не один, у него есть опора и поддержка.

Дорогие друзья! Наша страна сильна единством, добрососедством и общей верой в лучшее будущее. Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых побед во благо нашей великой России. Мы справимся со всеми вызовами, потому что мы — одна большая команда, и нам по плечу любые задачи.

С праздником! С Днем России!

С уважением и верой в наше общее дело,

Сергей Иванович Горелов,

Председатель регионального отделения в Брянской области Политической партии «Новые люди».