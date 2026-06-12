Директор заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков погиб при атаке ВСУ

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков погиб при атаке ВСУ поселка Суземка.

Александр Николаевич родился 25 июля 1974 года в поселлке Холмечи Суземского района Брянской области. В 1997 году он окончил Брянскую государственную инженерно-технологическую академию по специальности «инженер лесного хозяйства». Почти 20 лет руководил уникальным заповедником, боролся за сохранение первозданной природы и животного мира, занимался экологическим просвещением, вместе с сотрудниками заповедника реализовывал природоохранные проекты.

Александр Никитенков свою жизнь посвятил защите природных богатств брянского края. Одним из последних стал проект «Спасти самых маленьких», прошедший в начале июня в Брянске.

- Не стало профессионала, энтузиаста, человека с большой буквы, способного зажечь в сердцах людей искренние чувства любви к родной природе -говорится в некрологе.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, правительство Брянской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Николаевича Никитенкова.

Редакция «КП-Брянск» также выражает искренние соболезнования родным, коллегам, друзьям Александра Никитенкова.

Напомним, при атаке ВСУ брянской Суземки погибли два мирных жителя. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков.