При атаке ВСУ брянской Суземки погибли два мирных жителя

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

При атаке ВСУ из артиллерии брянской Суземки погибли два мирных жителя. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Об э том на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Профессионал, преданный своему делу человек…Невосполнимая утрата, - сказал Егор Ковальчук. - От варварского удара террористов ранены два мирных жителя. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. Искренние соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Семьям окажем необходимую поддержку и материальную помощь.

Напомним, при атаке ВСУ по Брянской области ранен пятилетний мальчик.