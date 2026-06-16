В брянском приграничье после ударов украинскими дронами ранены пять человек

Фото: Иван МАКЕЕВ.

В брянском приграничье после ударов украинскими дровами ранения получили пять человек. Об этом вечером 16 июня сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В деревне Кветунь в Трубчевском районе ВСУ намеренно атаковали машину скорой помощи, которая спешила на вызов. Ранены фельдшер, медсестра и водитель. Фельдшера и водителя госпитализировали. Медсестре оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

- Последствия могли бы быть намного тяжелее, если бы не мастерство и профессионализм водителя, который увел машину от прямого удара вражеского Дрона, - сообщил глава региона.

В селе Чуровичи в Климовском районе ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Водитель и пассажирка пострадали. Раненых отвезли в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Напомним, 15 июня в поле во время сельхозработ погибли трое механизаторов. Это случилось на ферме неподалеку от поселка Селище в Почепском районе.