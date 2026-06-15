Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 июня 2026 15:44

Трое брянских механизаторов погибли в поле после атаки беспилотников

Они проводили сельхозработы недалеко от поселка Селище в Почепском районе
Игорь ЗАЙЦЕВ
Фото: правительство Брянской области.

Фото: правительство Брянской области.

Трое брянских механизаторов погибли в поле во время проведения сельхозработ после атаки ВСУ.

- Украинские террористы нанесли удар с помощью БпЛА самолетного типа, - написал 15 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Трагедия произошла в поле недалеко от поселка Селище в Почепском районе. Земля принадлежит АПХ "Мираторг".

Глава региона выразил соболезнования родным и близких погибших. И пообещал семьям оказать материальную помощь.

Враг ежедневно наносит удары по брянскому приграничью. Накануне мирная жительница погибла в деревне Сагутьево в Трубчевском районе. Еще двое мужчин при атаке получили ранения.