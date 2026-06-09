Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук: «Главная задача – максимально загрузить производство области»

Фото: личная страница ВКонтакте Егора КОВАЛЬЧУКА.

На втором рабочем дне Петербургского международного экономического форума - 2026 в открытой студии «Комсомольской правды» первым гостем сталврио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. В мае Егора Викторовича назначили руководить Брянской областью. За плечами у него — Челябинская область, мэрство в Миассе и несколько лет в Луганской Народной Республике. Теперь — новый регион с собственной логикой, своим характером и, по словам самого Ковальчука, серьезно недооцененным потенциалом.

Луганск и Брянск: два разных мира

- Каковы итоги вашей работы в Луганской народной республике? Как опыт управления новым регионом будет помогать на новом месте?

- Оценки собственной работе давать - не мое дело. Это задача жителей ЛНР, руководства республики и федерального центра. Работа на воссоединённых территориях имеет свою специфику, но при примерно схожей оперативной обстановке в приграничных районах Брянская область всё же другая: это давно сложившийся регион России с полностью действующим законодательством, без переходных периодов. Иначе устроена бюджетная система, иначе выстроены программы восстановления. Это закономерно – там требуется повышенное внимание. Главное, что я вынес из Луганска: умение жить и работать в этих условиях. Уважаю и луганчан, и брянцев за то, как они с этим справляются. Как оказалось, этому можно научиться - и продолжать развиваться.

Промышленность и переработка: где деньги остаются в регионе

- Есть ли местные особенности, которые сейчас определяют формат работы на Брянщине?

- Регион не слишком активно заявлял о себе на федеральном уровне, при том что здесь много нераскрытых точек роста. Два главных драйвера - промышленность и сельское хозяйство. В аграрном секторе Брянщина уже в лидерах: и рапс, и картофель, и пшеница. Но, на мой взгляд, можно серьезно усилить переработку - глубокую, с высокой добавленной стоимостью. Чтобы деньги оставались в регионе, шли на развитие местного бизнеса, трудовых коллективов и территорий присутствия, а не просто уходили за ворота. Также в регионе системно недооценён промышленный блок. Инструменты поддержки отрасли — одно из главных направлений, которое планируется усилить в программах на 2027 год.

Брянка: не просто шефство, а общий менталитет

- Город Брянка в ЛНР остаётся подшефным для Брянской области. Как будете выстраивать эти отношения дальше?

- Брянка была и остается нашим подшефным муниципалитетом - все программы поддержки сохраняются без изменений, это порядка 800 миллионов рублей. Перечень объектов согласован с муниципалитетом и руководством ЛНР. Выбор города, кстати, неслучаен: у нас общие корни, много общей истории и даже названия перекликаются. Недавно пригласил коллег из Брянки на наш фестиваль «Славянское единство» в конце июня, дети оттуда уже приехали на летний отдых. Сотрудничество будет продолжено - важно интегрировать восстановленные территории в пространство России не только юридически и финансово, но и по-настоящему: в общий менталитет, в общее отношение к прошлому и будущему.

Кооперация с ЛНР и загрузка брянских производств

- Насколько велик потенциал торгово-экономических связей Брянской области и ЛНР?

- Я бы не стал ограничиваться только ЛНР. Взаимодействие с регионами-соседями - это и кооперация, и логистика, и туристические, и культурные обмены. Со всеми воссоединенными территориями ещё со времён СССР сохранились кооперационные связи, прежде всего в промышленности. Задача - выявить эти потенциальные точки и восстановить их. Уже побывал на нескольких брянских предприятиях. Радует, что некоторые говорят: не можем принять внешние заказы, потому что мощности полностью загружены. С одной стороны - хорошая новость. С другой - это сигнал: компетенции востребованы, значит, есть смысл расширяться.

Челябинская школа и связи с Южным Уралом

- За плечами у вас большой управленческий опыт в Челябинской области - вице-губернаторство, должность мэра Миасса. Как он помогает? И планируете ли выстраивать торгово-экономические связи с Южным Уралом?

- Весь накопленный опыт так или иначе работает. Но если говорить об управлении регионом, то, пожалуй, самое ценное - это работа именно на муниципальном уровне, а не в региональных органах. Без понимания того, что происходит в непосредственном контакте с людьми, очень сложно принимать взвешенные решения на уровне региона и тем более федерации. О Челябинске - только тёплые воспоминания. Часть моего профессионального становления прошла там, и я искренне благодарен и руководству региона, и всем командам, с которыми работал.

«Время героев»: боевой опыт в мирную работу

- В мае вы встречались с участниками программы «Брянские герои» регионального трека «Времени героев». Каков ваш первый вывод о кадровом потенциале участников и в каких отраслях они могут больше всего пригодиться?

- С программой знаком хорошо - в Луганске тоже был среди наставников, там есть аналог. Задачи везде примерно одинаковые: интеграция участников СВО в мирную экономику и применение бесценного управленческого опыта, полученного на линии фронта. Работа в экстремальных условиях, принятие нестандартных решений, умение решать задачи при ограниченных ресурсах - это именно то, что нужно. В контексте Брянщины это особенно актуально для приграничных муниципалитетов, для работы с патриотическим воспитанием, взаимодействия с силовыми структурами. Сейчас активно выстраиваем плотное взаимодействие с Министерством обороны по вопросам территориальной обороны - здесь такой

2027-й как горизонт: что уже в работе

- Вы в должности с мая 2026 года. Когда примерно вы с командой сможете выйти с целями и программами развития области?

- Работа идет. Несколько перенастраиваем приоритеты - не потому что они были неверными, просто уточняем акценты. Бюджетный год 2026-й уже сложился и реализуется, встроиться в него дополнительными мероприятиями непросто. Но я настраиваю команду на то, чтобы держать задел: если появятся дополнительные федеральные или региональные ресурсы, нужно быть готовыми использовать их уже в этом году. Основной акцент - на программы 2027-го. Считаю, что промышленный блок в регионе недооценен: инструменты поддержки здесь явно можно усилить. По сельскому хозяйству - это одна из базовых отраслей, нужно максимально задействовать федеральные возможности. Отдельно - туризм, креативные индустрии, поддержка предпринимательства. При этом никто не отменяет традиционные направления: ЖКХ, дорожное строительство, транспорт, здравоохранение. Это то, что волнует жителей прямо сейчас. Все это уже существует, но однозначно требует усиления. Никто не отменял повседневную жизнь людей. И это не фон для стратегии, это и есть главная задача.

Беседовал корреспондент «Комсомольской правды» Антон Челышев. Петербург, ПМЭФ-2026.