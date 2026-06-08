8 июня - День социального работника: профессия, которую не выбирают случайно

Фото: изображение Российский Красный Крест.

Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социального работника. Это люди, которые каждое утро идут не в офис - а к конкретному человеку, которому нужна помощь. Российский Красный Крест знает об этом не понаслышке: собственная служба социальной помощи работает в стране уже больше 60 лет.

Служба милосердия РКК - с 1960 года

Служба была основана в 1960 году и сегодня охватывает регионы по всей стране. Сёстры милосердия, координаторы, помощники по уходу - каждый день они приходят домой к тем, кому трудно справляться в одиночку: пожилым людям, тяжелобольным, одиноким.

Помогают с уборкой, приносят лекарства, объясняют, как пользоваться телефоном или компьютером. Но главное - просто приходят. Для человека, который давно не видел живого участия, это бывает важнее любой бытовой помощи.

Не просто выжить - а жить

Красный Крест последовательно расширяет форматы работы: важно не только закрыть базовые потребности, но и поддержать качество жизни.

Недавно РКК запустил комплексную медико-социальную программу для пожилых людей. В её рамках открылись «Кабинеты долголетия» и «Школа здорового долголетия» — места, где можно получить консультацию, пообщаться, разобраться в своём здоровье без спешки и очередей.

Параллельно работает цифровая платформа «Здесь помогают» - она связывает тех, кому нужна поддержка, с теми, кто готов её оказать. Быстро, без лишних звонков и бумаг.

Комментарий эксперта

Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения Российского Красного Креста:

«Социальная работа - это та сфера, где результат измеряется не отчётными показателями, а конкретными судьбами. Мы видим, как системная поддержка меняет положение дел на местах: люди, которые ещё недавно были фактически изолированы, получают доступ и к медицинской помощи, и к живому общению, и к современным сервисам. Задача Красного Креста - обеспечить эту работу институционально: методически, кадрово, организационно. И в День социального работника хочу подчеркнуть: профессиональное сообщество, которое сложилось в нашей службе, - это один из главных ресурсов, на который мы опираемся».

Спасибо тем, кто приходит

За каждым визитом к подопечному, за каждым звонком и консультацией стоит человек, который выбрал эту работу осознанно. Не ради карьеры - ради людей.

С Днём социального работника.