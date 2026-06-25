Три мужчины пострадали в Стародубском районе из-за детонации взрывного устройства

Фото: Александр Богомаз.

Три мужчины получили ранения в Стародубском районе Брянской области из-за детонации взрывного устройства. Они подняли с земли подозрительный предмет, написал врио губернатора Егор Ковальчук.

- В результате нарушений правил безопасности трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести, - отметил глава региона. - Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.

Егор Викторович напомнил, чтобы жители не приближались к подозрительным предметам. Если такой обнаружили, лучше позвонить пономарю 112.

Напомним, в этот же день стало известно о двух погибших и четверых раненых в приграничный районах Брянской области. Двое погибли в Стародубском районе неподалеку от села Солова, один из пострадавших тоже находился в стародубском селе Десятуха.