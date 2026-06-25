В Брянской области после атаки ВСУ погибли два мирных жителя и четверо получили травмы

Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Брянской области после атаки ВСУ погибли два мирных жителя и ранены четыре человека. Дронами атаковали Стародубский, Климовский районы и город Погар. Об этом утром 25 июня сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Недалеко от села Солова Стардубского района дрон-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, пассажирка машины. Машина сгорела полностью.

В стародубском поселке Десятуха ранения получил мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В поселке Вишневый Климовского района осколочные ранения получили мужчина и женщина. Двоих раненых госпитализировали.

В Погаре при атаке FPV-дрона на автомобиль ранения получил мужчина, которого госпитализировали.