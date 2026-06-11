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Общество11 июня 2026 8:35

Врио губернатора Брянской области встретился с Денисом Мантуровым

Во время рабочей встречи обсудили перспективы развития брянского региона
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Во время рабочей встречи обсудили перспективы развития брянского региона, а также вопросы, связанные с восстановлением устойчивой работы промышленных предприятий Брянской области, пострадавших от террористических атак, поддержку для производителей региона.

Напомним, врио губернатора Брянской области встретился с Маратом Хуснуллиным.