Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с заместителем председателя Правительства Российской ФедерацииМаратом Хуснуллиным. Обсудили несколько ключевых тем для брянского региона: обеспечение приграничных районов резервными источниками теплоснабжения, перспективы строительства дороги по улице Речной, реконструкцию Литейного моста, благоустройство дворовых территорий.

По ряду вопросов нашли общие решения и подходы. Об этом Егор Ковальчук сообщает на своей странице ВКонтакте.

Очень важно — обеспечить бесперебойное теплоснабжение в предстоящем отопительном сезоне. Атаки ВСУ на объекты электро- и теплоэнергетики не прекращаются, требуются дополнительные резервные источники.

- Обсудили возможность выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных районах Брянской области, - рассказал врио губернатора Брянской области.

Нужно привести в порядок почти четыре тысячи дворовых территорий.

- Договорились о выделении дополнительных бюджетных средств по программе «Формирование комфортной городской среды», а высвободившиеся региональных деньги будем использовать на благоустройство дворов, - рассказал Егор Ковальчук.

Во время встречи быдло отмечено, Брянская область, несмотря на сложную ситуацию в приграничном регионе, показывает хорошую динамику по ряду направлений.

-Ввод жилья на 1 мая составил 194 тыс. кв. метров — на 25,7% больше, чем в прошлом году, - отметил Егор Викторович. - Особенно неплохой рост многоквартирных домов: плюс 61,9%. Прошлый год завершили достойно, важно эти темпы не снижать.

Опорная сеть дорог в нормативном состоянии — почти 90 процентов.

- Под комплексное развитие территорий определено 6 площадок, по 5 проектам уже начали работать, - рассказал Егор Ковальчук.

Врио губернатора Брянской области поблагодарил Марата Хуснуллина за внимание и поддержку региона!