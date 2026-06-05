Врио губернатора Брянской области послушал симфонию челябинского региона

Врио губернатора Брянской области во время Петербургского международного экономического форума встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.
Вместе с коллегами Егор Ковальчук послушал симфонию Челябинской области.
- Обсудили перспективы взаимодействия между нашими регионами, которые позволят и дальше двигаться вперед, развивать экономику, культуру, туризм и другие направления, - рассказал врио губернатора Брянской области.
Напомним, врио губернатора Брянской области встретился с Министром энергетики Российской Федерации.