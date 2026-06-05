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Общество5 июня 2026 14:59

Врио губернатора Брянской области послушал симфонию челябинского региона

Егор Ковальчук встретился с Алексеем Текслером и Ириной Гехт
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области во время Петербургского международного экономического форума встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Вместе с коллегами Егор Ковальчук послушал симфонию Челябинской области.

- Обсудили перспективы взаимодействия между нашими регионами, которые позволят и дальше двигаться вперед, развивать экономику, культуру, туризм и другие направления, - рассказал врио губернатора Брянской области.

Напомним, врио губернатора Брянской области встретился с Министром энергетики Российской Федерации.