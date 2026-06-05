Врио губернатора Брянской области встретился Министром энергетики Российской Федерации

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился Министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. На встрече в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили подготовку к зиме объектов топливно-энергетического комплекса и защиту энергообъектов крупнейших предприятий. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковльчук.

- Топливно-энергетический комплекс региона работает в условиях режима контртеррористической операции, - отметил Егор Ковальчук. -. Благодаря слаженной работе всех служб теплоснабжение населения и социальных объектов восстанавливается в кратчайшие сроки. Для этого есть необходимые силы и средства.

Напомним, врио губернатора Брянской области подписал соглашение с президентом АПХ «Мираторг».