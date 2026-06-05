Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с президентом АПХ «Мираторг»

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подписал инвестиционное соглашение с президентом АПХ «Мираторг» Виктором Линником по реализации двух инвестпроектов по строительству современных свиноводческих комплексов полного цикла. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Общий объем инвестиций — до шести миллиардов рублей, - рассказал Егор Ковальчук. - Выход на проектную мощность позволит производить почти 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год на каждой площадке, в Комаричском и Брасовском районах Брянской области.

Запуск новых свинокомплексов даст импульс развитию муниципальных образований, создаст высокопроизводительные рабочие места и пополнит налоговую базу.

Напомним, во время Петербургского международного экономического форума врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.