Врио губернатора Брянской области встретился с губернатором Санкт-Петербурга

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Во время Петербургского международного экономического форума врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

Обсудили перспективы развития экономических и гуманитарных связей между регионами.

- Говорили о расширении торгово экономических отношений, включая наращивание объёмов взаимных поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции, укрепление культурно гуманитарных связей и сотрудничество в сфере туризма, - рассказал Егор Ковальчук.

Напомним, врио губернатора Брянской области подписал соглашение с зампредом правления ВТБ.