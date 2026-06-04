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Общество4 июня 2026 11:38

Врио губернатора Брянской области подписал соглашение с зампредом правления ВТБ

Событие состоялось во время работы Петербургского международного экономического форума
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подписал соглашение с заместителем президента - председателем правления ВТБ Денисом Бортниковым. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- Объединяем усилия для решения задач социально-экономического развития, - рассказал Егор Ковальчук. - Особое внимание - поддержке проектов в рамках технологического обновления и модернизации промышленных мощностей, развитию финансовых механизмов для бизнеса и населения. ВТБ обслуживает более 170 тыс. жителей региона и 6,2 тыс. малых и средних предприятий.

Продолжается системный диалог, который выстраивался на протяжении многих лет.

- Выходим на более масштабный уровень взаимодействия, где ключевое значение — общей доступности финансовых ресурсов и передовых сервисов для всех участников экономической деятельности, - отметил врио губернатора Брянской области.

Напомним, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук участвует в Петербургском международном экономическом форуме.