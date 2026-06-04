Фото: скриншот видео Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом Егор Викторович сообщает на своей странице ВКонтакте.

- «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» – актуальная тема форума, которая отражает фундаментальные запросы современного этапа развития нашей страны, - рассказал Егор Ковальчук. - Задача - налаживать контакты в режиме равноправного диалога, конструктивного взаимодействия, вырабатывать новые решения.

Запланированы подписания ряда соглашений, первое из них — с банком ВТБ. А также - встречи, переговоры с крупными компаниями, участие в сессиях.

- Обязательно буду рассказывать вам о самом важном, - сказал врио губернатора Брянской области.