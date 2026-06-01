ВСУ атакуют Брянскую область: ранены мирные жители. Об этом 1 июня на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

FPV-дроном ВСУ ударили по территории свинокомплекса АПХ «Мираторг» в Климовском районе.

- Ранен работник предприятия, - рассказал врио губернатора Брянской области. – Брянской области. - Он доставлен в больницу.

В селе Андрейковичи Погарского района при атаке FPV-дроном ранены две женщины, им оказана медицинская помощь.

В селе Старая Гута Унечского района БпЛА атаковали электропоезд. Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста. Его

госпитализировали в Брянскую областную больницу.

Напомним, ВСУ атаковали служебный автомобиль СГУП ЦСН «Защита» Брянской области.