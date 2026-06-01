Фото: Иван МАКЕЕВ.

ВСУ атаковали служебный автомобиль СГУП ЦСН «Защита» Брянской области. Группа сопровождала бригаду скорой помощи. Об этом 1 июня на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Медики ехали, чтобы оказать неотложную помощь пострадавшей в посёлок Старый Ропск. В автомобиль попал и сдетонировал FPV-дрон.

- Несмотря на то, что сотрудник получил осколочные ранения, бригада скорой смогла забрать пострадавшую и отвезти в больницу. Опасности для ее жизни нет, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Благодарю за службу!

Напомним, мирный житель ранен при атаке ВСУ брянского поселка Суземка.