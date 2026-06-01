Происшествия1 июня 2026 7:59

Мирный житель ранен при атаке ВСУ брянского поселка Суземка

Дронами-камикадзе ударили по автомобилю, припаркованному возле магазина
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Александр БЕЛЯК, из архива "КП-Брянск".

Мирный житель ранен при атаке ВСУ брянского поселка Суземка. Дронами-камикадзе ударили по автомобилю, припаркованному возле магазина. Мужчина получил осколочные ранения. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Он доставлен в больницу, оказана необходимая медицинская помощь, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Поврежден автомобиль и административное здание. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, при атаке ВСУ брянского села Старая Погощь ранены двое мужчин.