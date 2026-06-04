Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

При атаке ВСУ брянской деревни Крупец ранены двое мужчин. Целенаправленный удар БпЛА нанесли по движущемуся гражданскому автомобилю в Брасовском районе. Об этом на своей странице ВКонгтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

- Ранены двое мужчин, они доставлены в больницу, оказана вся необходимая медицинская помощь, - рассказал врио губернатора Брянской области. - Автомобиль получил повреждения. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, при атаке ВСУ брянского Почепа один сотрудник ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго погиб и один ранен.