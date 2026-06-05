В Брянске бабушки и дедушки вышли на ярмарку - и остались без товара

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

В резиденции Соловья Разбойника прошёл «Серебряный маркет» - ярмарка изделий ручной работы от мастеров старшего возраста. Событие организовал проект «Жить по-новому» партии «Новые люди».

На прилавках - вышивка, корзины из лозы, украшения, вязаные шали и игрушки. Всё авторское, всё в единственном экземпляре. Гости раскупали охотно: такого в магазине не найдёшь.

Параллельно работали активности - лук, Дженга, йога, живопись на холстах. Люди приходили семьями и задерживались на несколько часов.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Мастера отметили тёплый приём: организаторы заранее подготовили всё необходимое, и участникам оставалось только прийти и показать свои работы. По словам рукодельниц, они чувствовали себя гостями, а не просто продавцами.

Проект «Жить по-новому» доказывает: творческая жизнь не заканчивается с выходом на пенсию - она просто меняет формат.

Источник – сайт МК в Брянске.