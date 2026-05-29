Коляска, свадьба и «безопасный счёт»: как мошенники работают в Брянской области и почему жертвой может стать каждый

Телефонные аферисты в Брянской области - это уже не редкие случаи из криминальной хроники. Это ежедневная реальность, под угрозой все: молодые мамы, пенсионеры, студенты, люди среднего возраста. А кто-то сам того не подозревая становится частью преступной цепочки. В ситуации разбирались коллеги с сайта АиФ-Брянск.

Схема первая: всё начинается с объявления

Самый распространённый сценарий обмана, по данным прокуратуры Брянской области, - мошенничество при онлайн-покупках и заказе услуг через мессенджеры. За одну только неделю зафиксировано семь подобных случаев, суммарный ущерб превысил 560 тысяч рублей.

Выглядит это обычно так. Человек находит объявление на популярной площадке - вроде бы всё нормально, цена адекватная, продавец вежливый. Потом предлагают перейти в мессенджер: «там удобнее». А дальше - ссылка на «безопасную оплату» или оформление доставки. Страница поддельная, деньги уходят мошенникам.

Молодая мама из Фокинского района Брянска таким образом лишилась 103 тысяч рублей - просто хотела купить детскую коляску. Жительница Клетнянского района перевела 20 тысяч за организацию свадьбы, которую никто и не собирался проводить.

Как не попасться: никогда не переходите по ссылкам от продавца для оплаты. Платите только через встроенные инструменты торговой площадки - они хотя бы дают шанс на защиту.

Схема вторая: вас пугают, чтобы вы не думали

Если раньше мошенники давили на доверие, то сейчас всё чаще - на страх. Уголовная ответственность, утечка данных, подозрительные переводы, финансирование запрещённых организаций - в ход идут любые формулировки, от которых у человека перехватывает дыхание.

Только за одну неделю в регионе зарегистрировали четыре случая мошенничества с «безопасными счетами». Общий ущерб - более 5 миллионов рублей.

Самый показательный случай - 69-летняя жительница Володарского района Брянска. Ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили: с её счетов якобы идут переводы «на нужды ВСУ». Чтобы избежать уголовного преследования, нужно срочно «задекларировать» деньги и перевести их на специальный счёт. Женщина лишилась 2,4 миллиона рублей.

Прокуратура напоминает: ни сотрудники банка, ни полиция, ни спецслужбы никогда не просят переводить деньги по телефону и не спрашивают коды из СМС. Если звонящий это делает - он мошенник, кем бы ни представлялся.

Схема третья: «ваш голос украли»

Киберполиция МВД предупреждает о новой многоступенчатой схеме. Сначала человеку звонят якобы из поликлиники, страховой компании или от оператора связи - просят произнести простую фразу для «подтверждения данных». А потом перезванивают снова и сообщают: запись голоса использовали злоумышленники, оформили доверенность или получили доступ к биометрии.

Важно понимать: обычная запись голоса сама по себе не даёт никакого доступа ни к счетам, ни к «Госуслугам». Цель таких звонков - вогнать человека в панику и втащить в дальнейший сценарий. Как только вы начинаете нервничать и торопиться - схема работает.

Схема четвёртая: пенсионеры под прицелом

Отдельное направление мошеннической работы - звонки пожилым людям. Схема стандартная: звонит вежливый человек, представляется сотрудником соцзащиты, коммунальной службы или страховой компании. Обещает льготы, выплаты, замену счётчиков или обновление полиса ОМС. В конце разговора - просьба назвать личные данные или перевести деньги за «оформление документов».

Жительнице Жуковки позвонила девушка, представившаяся сотрудницей «Ростелекома». Разговор был спокойным и будничным - ничего не насторожило. Итог: пенсионерка лишилась более миллиона рублей. Следствие установило: участницей схемы оказалась 20-летняя студентка из Мурманска. Сейчас она под стражей по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Это важный момент: голос на другом конце провода может принадлежать обычному молодому человеку, который сам не до конца понимает, в чём участвует - или понимает, но считает, что «ничего серьёзного».

Как втягивают случайных людей - и чем это заканчивается

Современная мошенническая схема - это не один преступник и одна жертва. Это разветвлённая цепочка, где у каждого участника своя маленькая роль. И многие звенья этой цепи - обычные люди, которые уверены, что просто подрабатывают или помогают с переводом.

Таких посредников называют дропперами: через их банковские карты и счета «прогоняются» похищенные деньги. Схема проста - кто-то предлагает небольшое вознаграждение за передачу карты или доступа к онлайн-банку. Человек соглашается, не думая о последствиях.

В Бежицком районе Брянска сейчас готовится к суду 24-летний местный житель: по версии следствия, он передал свою карту и данные онлайн-банка за 5 тысяч рублей. Через этот счёт прошли деньги, украденные у жителя Орловской области.

Клинцовский городской суд рассмотрел дело 60-летнего мужчины, который хотел заработать на инвестициях. По инструкции неизвестных он открыл брокерский счёт и перевёл 44 тысячи рублей «для вывода прибыли». Деньги ушли на счёт 21-летней девушки из Иркутской области - та думала, что просто проводит транзакции с криптовалютой. В итоге именно ей суд обязал вернуть деньги потерпевшему - с процентами.

Передача своей банковской карты третьим лицам - это уголовная ответственность, даже если вы искренне не понимали, что происходит.

Что объединяет все эти схемы

Полицейские говорят об этом прямо: технические знания сегодня защищают меньше, чем обычная осторожность. Потому что мошенники атакуют не компьютеры - они атакуют психологию. Страх, доверие, желание решить проблему быстро, нежелание показаться невежливым собеседнику.

Именно поэтому жертвой становится не только тот, кто «не разбирается в технологиях» - но и тот, кто уверен, что его точно не обманут.