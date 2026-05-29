«Новые люди»: брянская молодежь выбирает большую политику

Фото: Наталья МАКЛАКОВА.

В минувшую субботу «Владимир Плаза» стала местом притяжения активных жителей региона. Здесь состоялось общее собрание Брянского регионального отделения партии «Новые люди», собравшее действующих активистов и тех, кто только начинает свой политический путь. Центральным и самым торжественным моментом вечера стало вручение членских билетов: документы, подтверждающие партийную принадлежность, из рук руководства получили лично 73 новых члена партии.

Атмосфера современного зала «Владимир Плаза» подчеркивала настрой собравшихся на обновление и конструктивную работу. Для многих получение билета стало не просто формальной процедурой, а осознанным шагом в мир реальных дел. «Это знак принадлежности к команде, которая не боится брать ответственность», — делились эмоциями участники.

Фото: Наталья МАКЛАКОВА.

В ходе рабочей повестки состоялось избрание нового секретаря регионального отделения. По итогам голосования этот пост занял Калюжный Андрей Владимирович, которому предстоит координировать дальнейшее развитие партийной структуры в регионе.

Помимо торжественной части и кадровых решений, участники собрания обсудили итоги прошедших мероприятий и проектов, реализованных отделением за последний период. Особый акцент был сделан на представлении молодежного крыла партии — движения «Новые». Активисты молодежного направления принимали самое непосредственное участие в подготовке и как самого общего собрания, так и целого ряда предшествующих акций, на деле доказав свою энергию и готовность включаться в реальную работу. Для многих молодых людей эта деятельность стала школой лидерства и первым шагом в большую политику.

Источник – сайт МК-Брянск