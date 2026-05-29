Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске участникам СВО вручили государственные награды. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2026 года. Торжественная церемония прошла в горадминистрации. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Брянска.

Награды получили старший сержант Александр Мадаминов и рядовой Виталий Черников. Александр награжден медалью Суворова, а Виталий - медалью Жукова.

Александр Мадаминов 11 месяцев провел «за ленточкой» в должности командира отделения по ремонту и хранению дизельных двигателей.

-Я командовал взводом, в бою получил серьёзное ранение. Теперь предстоит длительная реабилитация в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга», - рассказал Александр Александрович.

Виталий Черников родом из Днепропетровска, но его семья переехала в Россию. Он служил по контракту стрелком, защищая Родину от украинских неонацистов. Уволен в запас по состоянию здоровья.

- Шли на задание, нас обкидали с дронов гранатами. Мало кто остался в живых из моих ребят», - вспоминает Виталий Валериевич.

. Награды бойцам вручил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

- Эти медали – признание и благодарность нашего государства, нашего народа за ваш вклад в обеспечение безопасности страны, - сказал Александр Николаевич. - Каждый из вас прошёл через тяжёлые испытания. Вы защищали Родину, рискуя жизнью, ценой здоровья. Брянск гордится вами. Вы получите всю необходимую помощь - двери горадминистрации всегда открыты.

